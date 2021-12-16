Транспортные компании Крыма не могут рассчитаться за лизинг автобусов

За 2 года частники приобрели 440 автобусов Фото: Никита ПОЛЬКО

Частные транспортные компании Крыма рискуют остаться без автобусов, взятых в лизинг. Об этом сегодня сообщил вице-президент Ассоциации пассажироперевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Начались судебные дела, - подчеркнул он. - С лизингом сложно договориться - три месяца нет платежей, забирают автобус. Риск банкротства транспортных компаний очень большой.

По словам Лудчака, за 2 года частники приобрели 440 автобусов, обновив свой автопарк. Но сейчас оказались без средств на оплату лизинга - антиковидные ограничения значительно снизили пассажиропоток на транспорте, а действующая цена на проезд не покрывает затраты.

Перевозчики настаивают на повышении проезда до 20 рублей при безналичном расчете, до 25 рублей - при безналичном.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50