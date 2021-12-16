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Общество16 декабря 2021 11:59

Дефицит водителей на пассажирском транспорте в Крыму составляет 60%

Зарплата низкая, нервотрепка большая
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Ежегодный набор в 30 человек на бесплатное обучение не выполняется

Ежегодный набор в 30 человек на бесплатное обучение не выполняется

Фото: Никита ПОЛЬКО

Дефицит водителей на городском и междугороднем пассажирском транспорте в Крыму составляет 60%. Об этом сегодня сообщил вице-президент Ассоциации пассажироперевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

- Низкая зарплата, идет отток водителей, - отметил он. - Дефицит 60% от потребностей по штатному расписанию.

По словам Лудчака, принятая в Крыму госпрограмма переподготовки водителей на категорию пассажирских перевозок работает слабо. Ежегодный набор в 30 человек на бесплатное обучение не выполняется - водители не хотят связываться с поездками по забитым транспортом городским улицам и нервотрепкой от общения с пассажирами.

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