Из Симферополя в Евпаторию запустят Новогодний поезд

В Крыму 17 декабря запустят Новогодний поезд. Фото: пресс-служба ЮППК

По маршруту Симферополь – Евпатория-Курорт 17 декабря в 11.01 отправится Новогодний поезд. Праздничный состав выполнит два рейса по маршруту со всеми остановками, сообщили в пресс-службе ЮППК.

В этот день группа детей Крымской Республиканской Общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ» проследуют по маршруту туда и обратно. По прибытии в здание железнодорожного вокзала Евпатория-Курорт юных крымчан будет ждать елка, Дед Мороз и анимационная программа.

В дальнейшем, с 18 декабря Новогодний поезд будет курсировать по маршрутной сети компании. Пассажиров ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее сообщалось, что в центре Симферополя организуют площадку для новогодней ярмарки. Во время зимних каникул парковка от Кирова до Пушкина превратится в пешеходную зону.

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