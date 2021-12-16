Где в Симферополе и Севастополе 17 декабря отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества, потому что идут ремонтные работы. .

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Янтарная 60-78 (чет),

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет),

ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет),

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет),

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет),

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет),

ул. Къокъулы 20-26 (чет),

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет),

пер. Гранитный 10, ул. Щорса 37-63 (нечет),

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет),

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет),

ул. С.Лазо 3, ул. Ларионова 65-101 (нечет),

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет),

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет),

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет),

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет),

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17;

ул. Садовая 2-16 (чет), 1/44-17 (нечет),

пер. Подводников 24-32 (чет), 27-35 (нечет),

пер. Совхозный, 1-6;

мкрн «Каменка»: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

пер. Юферов 16

ул. Каменистая 1

ул. Карла Либкнехта 84,79-А/14,79

ул. Гармаша 141

ул. Жерве 2-4

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,2-А,2-14,3-7,35

ул. 6 Бастионная 42

с 9.00 до 11.00

ул. Сталинграда 28

с 9.00 до 12.00

ул. Комбрига Потапова 37 корпус 1-5

с 13.00 до 17.00

ул. Новикова 12-А,12

ул. Мира 2-4

с 8.00 до 17.00

ул. Малышкина 12-36(чет), 1-37(нечет),1-А,7-А

ул. Циолковского 9-15(нечет)

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