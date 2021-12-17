Погода на 17 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: арктический холодный фронт одарит дождем и мокрым снегом

На полуострове выпадет снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дождь, ветер и мокрый снег. Ненастье - это проказы арктического холодного фронта.

- В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Северный ветер до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +7…+10°. Скорость юго-западного ветра 3-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +6…+7°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +4…+6°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +3…+6°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +5…+6°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +2…+5°, скорость северо-западного ветра 3-5 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

Вода в Черном море +10…+13°.

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