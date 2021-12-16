В Симферополе открылась фотовыставка ко Дню освобождения Кубы

В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко открылась масштабная фотовыставка ко Дню освобождения Кубы

В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко открылась масштабная фотовыставка ко Дню освобождения Кубы, сообщила руководитель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой, заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В экспозиции - около 200 фотографий, открыток, картин и более 100 брошюр, книг и фотоальбомов о Кубе.

В экспозиции - около 200 фотографий, открыток, картин и более 100 брошюр, книг и фотоальбомов о Кубе

- Выставка, посвященная 63-й годовщине со Дня освобождения Кубы, носит большое значение, в том числе и для подрастающего поколения. Произошедшая в 1959 году революция на Кубе не давала тогда и до сих пор не дает покоя отдельным странам. Мы уверены, что эти мероприятия помогут укреплению наших дружеских связей с кубинским народом, - сообщила Кивико.

Она напомнила, что в отношении Кубы по сей день действует экономическая блокада, введенная США. Первой руку помощи народу республики протянула Россия. Также неравнодушными остались страны Латинской Америки, Вьетнам и Китай.

- Крымчанам, которые вот уже более семи лет находятся под международными санкциями, близка судьба кубинского народа. Жители Крыма не остались в стороне, приняли участие в сборе средств для Кубы, - подчеркнула вице-премьер.

На выставке также представлены архивные материалы МИД РФ «Дипломатические отношения между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба». Виртуально посетить выставку можно на сайте. Она будет открыта до середины января 2022 года.

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