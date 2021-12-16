Крымский эксперт рассказала о последствиях COVID-19 у детей

После перенесенного COVID-19 важно отслеживать симптомы, а при их появлении сразу обращаться за медицинской помощью. Фото: Крымская газета

В начале эпидемии у детей заболевание ковидом нередко скрывалось под маской ОРВИ. Сегодня же, изучив статистику, специалисты пришли к выводу, что дети болеют коронавирусом чаще и достаточно тяжело.

- У них, как и у взрослых, страдают сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная система и органы кроветворения. Судя по имеющимся в открытом доступе данным, чаще всего у переболевших ковидом детей нарушалась работа сердца, усиливались боли в животе, серьезно менялся состав крови, - цитирует Крымская газета Ольгу Сизову, кандидата медицинских наук, детского кардиолога.

Некоторые специалисты называют это состояние детским мультисистемным воспалительным синдромом, ассоциированным с COVID-19. У юных пациентов этот синдром проявляется с такой частотой:

- лихорадка больше четырех дней, астения (вялость, утомляемость, негативизм и др.) – 100%;

- различные нарушения в работе сердца – 100%;

- конъюнктивит – 89%;

- расстройства ЖКТ (диарея, рвота или боли в животе) – 83%;

- сложности с дыханием – 65%.

Так же, как и у взрослых, у детей эти симптомы могут проявляться как через месяц, так и спустя год после перенесенного заболевания. По словам Сизовой, многие педиатры никогда в своей практике не сталкивались ни с чем подобным. Какую форму примет постковидный синдром у детей, пока рано говорить. В результате наблюдений ученые и практики пришли к выводу, что коронавирус губит особенно детские сердца, даже при бессимптомном течении инфекции.

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