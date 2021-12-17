Что произошло за ночь 17 декабря: яхтенной мариной под Севастополем займутся строители Крымского моста

Балаклавская бухта скоро преобразится. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 17 декабря 2021 года. В Севастополе определен подрядчик, который будет строить яхтенную марину в Балаклаве. Исполнителем масштабного проекта в рамках ФЦП стало ПАО «Мостотрест». Эта компания участвовала в возведении Крымского моста. Проект прошел Главгосэкспертизу. Стоимость строительных работ оценивается в 9,4 млрд рублей.

Во время тумана в Белогорском районе иномарка сбила всадника на коне. ДПТ всадник получил травмы, а лошадь погибла.

«Дельта»-штамм коронавируса перестанет превалировать по числу заражений в Крыму, способствовать этому должна вакцинация. По словам профессора по науке КФУ им. Вернадского Анатолия Кубышкина, несмотря на то, что тяжелые эпидемии обычно проходят быстро, иногда на это может уйти несколько лет.

Утром 16 декабря в Партените, что на Южном берегу полуострова, загорелось здание военного санатория «Крым», находящегося в ведении министерства обороны России. Видео инцидента быстро разлетелось по социальным сетям.

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