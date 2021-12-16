Госдума приняла в первом чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату Фото: "КП" Архив

Госдума на пленарном заседании 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в России COVID-сертификатов для посещения общественных мест. Законопроект представляла в Госдуме официальный представитель правительства РФ, вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. Показывать такой документ нужно будет вместе с паспортом проверяющим на входе.

Для военных предусматривается отдельная процедура получения COVID-сертификатов.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Параллельно с законопроектом палата приняла специальное постановление Госдумы, в котором содержится рекомендация правительству РФ проработать вопросы применения закона ко второму чтению.

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