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Общество17 декабря 2021 5:04

В Ялте за каждым мусорным баком закрепили ответственное лицо

Чиновники решили навести порядок в городе счастья
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Ялте назначили ответветсвенных за контейнерные площадки для сбора ТБО. Фото: yalta.rk.gov.ru

В Ялте назначили ответветсвенных за контейнерные площадки для сбора ТБО. Фото: yalta.rk.gov.ru

Жемчужина Южного берега Крым Ялта не блещет санитарным состоянием, поэтому глава администрации города Янина Павленко решила каждую контейнерную площадку для сбора мусора сделать именной, то есть закрепить ответственное лицо.

- Всего в городе оборудовано около тысячи контейнерных площадок, 643 из них расположены в жилом фонде. На каждой будут размещены номера телефонов с указанием ФИО должностного лица, по которым можно будет позвонить и сообщить о ненадлежащем санитарном состоянии, - такое сообщение появилось на официальном сайте Ялты.

Здесь же дан обширный список «мусорок» и данные тех, кого нужно тревожить, если контейнеры вовремя не освобождаются от содержимого или здесь царит антисанитария.

Адреса контейнерных площадок и телефоны ответственных лиц, которые являются сотрудниками организаций, обслуживающих многоквартирные дома, можно узнать по этой ссылке.

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