Крымский город Саки вошел в топ-10 направлений для отдыха на озерах

Озеро в окрестностях города Саки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони за 2021 год, назвали озера наиболее популярные у отдыхающих.
В первую тройку вошли Селигер в Тверской области, Онежское озеро в Карелии и соленые озера Соль-Илецка.
Озера, которые находятся в Крыму на территории города Саки, завершают этот рейтинг. Видимо сказалось удаленность полуострова от материковой части страны.
Топ-10 популярных направлений отдыха на озерах в уходящем году (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на одного отдыхающего)
Осташков, 1265
Петрозаводск, 1425
Соль-Илецк, 2061
Байкальск, 1073
Приозерск, 1468
Солнечногорск, 2078
Яровое, 3015
Абрау-Дюрсо, 2431
Валдай, 4000
Саки, 1003
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