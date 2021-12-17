Крымский город Саки вошел в топ-10 направлений для отдыха на озерах

Озеро в окрестностях города Саки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони за 2021 год, назвали озера наиболее популярные у отдыхающих.

В первую тройку вошли Селигер в Тверской области, Онежское озеро в Карелии и соленые озера Соль-Илецка.

Озера, которые находятся в Крыму на территории города Саки, завершают этот рейтинг. Видимо сказалось удаленность полуострова от материковой части страны.

Топ-10 популярных направлений отдыха на озерах в уходящем году (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на одного отдыхающего)

Осташков, 1265

Петрозаводск, 1425

Соль-Илецк, 2061

Байкальск, 1073

Приозерск, 1468

Солнечногорск, 2078

Яровое, 3015

Абрау-Дюрсо, 2431

Валдай, 4000

Саки, 1003

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