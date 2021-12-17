Часть Симферополя и Керчь 20 и 21 декабря останутся без воды

Жителей попросили заранее запастись водой Фото: Архив "КП"

В начале следующей недели, 20 и 21 декабря, жители Симферополя и Керчи почти на двое суток останутся без воды. В пресс-службе предприятия "Вода Крыма" уточнили, что ограничения связаны с работами на сетях.

Где не будет воды в Симферополе 20 декабря?

Адреса (улицы): Ген. Васильева (частично), Авиационная, Калинина, Лексина, Дзюбанова, Гоголя, А. Невского, Желябова, Металлистов, Элеваторная, Чернышевского.

Возможно, будет понижено давление воды по адресам: ул. Толстого, ул. Киевская (частично), мкрн "Москольцо" (ул. Никанорова, ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Киевская (частично), ул. Л.Чайкиной, ул. Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, с. Совхозное (частично), с. Укромное (частично), с. Мирное.

Водоснабжение ограничат до 9 утра 21 декабря включительно.

Во вторник, 21 декабря, полностью отключат от водоснабжения город-герой Керчь. Представители предприятия "Воды Крыма" пояснили, что ограничительные меры возникли из-за планового ремонта и заменой оборудования на очистной станции.

Вода в город не будет подаваться сутки – с ночи 21 декабря до полуночи 22 декабря.

Представители "Воды Крыма" предупреждают, чтобы жители заранее подготовились к отключению и запаслись водой.

Телефон для справок: 8 800 50 60 005

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50