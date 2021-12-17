Заболеваемость коронавирусом в Крыму за месяц упала в четыре раза

От коронавируса в Крыму продолжают умирать. Фото: Архив КП.

Суточный прирост числа заболевших коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. Количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания за месяц упало в 4,3 раза. Максимум по числу заболевших был зафиксирован 19 ноября, когда диагноз Covid-19 подтвердился у 884 человек. Сегодня этот показатель едва превышает двести человек в сутки.

По данным Министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки коронавирусом заболел 201 человек. При этом не справились с болезнью и скончались от последствий заражения 25 человек. Статистику смертности, по словам медиков, повышает самый тяжелый на сегодняшний момент «дельта»- штамм коронавируса.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 124 981 положительных на Covid-19. За сутки лаборатории исследовали на коронавирус 4 786 человек.

Выздоровевших за сутки 368 человек, за весь период – 115 489.

В Крыму продолжают действовать антиковидные ограничения, призванные не допустить распространение инфекции. Заселение в гостиницы и посещение общественных мест возможны при предъявлении QR-кодов.

В Минздраве республики работают телефоны «горячей линии»: 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12.

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