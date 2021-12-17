Неофициально переболевшие Covid-19 смогут получить сертификаты без вакцинации

Законопроект о получении сертификата неофициально переболевшим ковидом снимет напряжение в обществе Фото: "КП" Архив

В январе этого года сертификат здоровья смогут получить не только прошедшие процедуру вакцинации, но и неофициально переболевшие ковидом. То есть обладателем сертификата можно стать, если анализ покажет наличие антител.

- Кто-то лечился самостоятельно и не обращался к врачу, кто-то перенес заболевание бессимптомно, а некоторые просто не делали тест на ковид. Что касается сроков, то я уверена, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, то не нужно будет продлевать ограничительные меры. Но хочу подчеркнуть, все будет зависеть и от того, как люди будут вакцинироваться, соблюдать меры антиковидной безопасности, - цитирует КИА главного санитарного врача Крыма Наталью Пеньковскую.

Напомним, ранее глава крымского Роспотребнадзора поддержала введение сертификатов здоровья. По ее словам, законопроект позволит защитить интересы граждан, которые уже перенесли болезнь, однако по определенным причинам своевременно не обратились к врачу.

Законопроект поддержала и главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Республики Крым Людмила Знаменская, тоже отметив, что многие перенесли ковид без установленного диагноза.

- Они пролечились в домашних условиях. И то, что у них был коронавирус, видно только по наличию антител. Но сертификаты им не выдавали. Во-вторых, нововведение поможет снизить и социальное напряжение, которое возникло из-за QR-кодов. Понятно, что принятый закон – лишь временная мера. Что делать дальше будет понятно, исходя из эпидемиологической обстановки, - сообщила Знаменская.

Напомним, в первом чтении Госдума России приняла законопроект, который предусматривает введение в России сертификата здоровья. Его получить есть возможность у всех россиян: тем, кто переболел бессимптомно или получил укол иностранной вакциной. При этом уровень титра антител учитываться не будет. Закон временный и будет действовать до июня 2022 года.

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