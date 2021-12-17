В Симферополе аварийные деревья требуют сноса, некоторые - замены

Во время сильного ветра в Симферополе нередко аварийные деревья приземляются на припаркованные рядом машины Фото: Анна КИРИЕНКО

Деревья - неотъемлемая часть экосистемы, главный источник кислорода на планете. Зеленые насаждения нуждаются в регулярном уходе для улучшения их состояния, и те, которые растут в Симферополе - не исключение. Немало из них уже требуют замены, аварийные – сноса, сообщила директор Ботанического сада имени Н. В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ Анна Репецкая.

- Чтобы зеленые насаждения находились в хорошем состоянии, их необходимо содержать и применять к ним определенные агротехнологические мероприятия постоянно, не делая перерывов. Некоторым растениям в городе требуется лечение и грамотная обрезка. Не могу сказать, что состояние зеленых насаждений Симферополя может нас особенно радовать, - прокомментировала ситуацию Репецкая.

По ее словам, площади, которую занимают насаждения в столице республики, хватает для местного населения. Однако в будущем, при подборе деревьев для озеленения города, нужно учитывать особенности климата, факторы устойчивости растений к болезням и вредителям и много другое. К сожалению, бывает, что мнение специалистов оставляют без должного внимания.

- У нас в городе есть печальный пример компенсационной посадки прошлого года. В противовес нашим рекомендациям были закуплены березы, которые высадили на улицах Мира и Гурзуфской. Мало того, что это порода средней полосы, которая требует большей влажности, так ещё и был приобретен переросший посадочный материал. В итоге мы имеем засохшие растения и выброшенные средства налогоплательщиков, – напомнила директор ботсада.

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