Какие полномочия даст законопроект о местном самоуправлении главе Крыма

Законопроект о местном самоуправлении даст дополнительные полномочия главе Крыма. Фото: Сергей Аксенов/VK

Проект закона о местном самоуправлении, внесенный на рассмотрение Госдумы 16 декабря, сделает более эффективной работу исполнительной власти через наделение дополнительными полномочиями губернаторов.

Если говорить о Республике Крым, то такой проект закона будет наделять Сергея Аксенова дополнительными полномочиями в плане назначения и увольнения руководителей муниципальных образований.

- Это очень важно, так как я сам лично слышал, как Сергей Валерьевич говорил, что «я знаю, как нужно сделать, но пока законодательство этого не позволяет». Этот закон будет позволять, - приводит КИА слова председателя Общественной палаты РК Александра Форманчука.

В свою очередь он заметил, что такое право возлагает на плечи губернатора дополнительную ответственность за положение дел в регионе.

Напомним, законопроект о местном самоуправлении был внесен на рассмотрение Государственной Думы 16 декабря. Он предполагает одноуровневую систему местного самоуправления, которая делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую. Основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться в течение последующих шести лет - до 1 января 2028 года.

Ранее эксперт заявил, что данный законопроект поможет правильно настроить структуру обязанностей и упростит взаимодействие с людьми, другими городами и регионами.

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