Пострадавшие от летних паводков предприниматели Крыма начали получать первые выплаты

Крымские потопы в июне-июле 2021 года получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба Фото: Анна КИРИЕНКО

Предприниматели Керчи и Ялты, которые понесли убытки в результате летних потопов в Крыму, начали получить первые выплаты, сообщил заместитель министра экономического развития республики Александр Ткаченко.

По его словам, к настоящему моменту общая сумма компенсаций составила 12 миллионов рублей. Все субсидии власти намерены выплатить до конца 2021 года.

- С 15 декабря, как и озвучивал глава Республики Крым, выплаты уже начались. В установленные сроки в текущем году все выплаты будут осуществлены, - сообщил Ткаченко.

Он уточнил, правительство РФ выделено 352 миллиона рублей на эти цели. Вместе с теми средствами, которые были выделены из бюджета республики Крым, общая сумма составила 355 миллионов рублей.

Выплаты предоставляются на ремонт помещений (6 тысяч рублей за 1 квадратный метр), на компенсацию арендной платы за три месяца и предпринимателям на рынках и в НТО (до 120 тысяч рублей).

Напомним, сильные дожди, который этим летом обрушились на Крымский полуостров, привели к сильным затоплениям в регионе. В результате местные жители понесли колоссальные убытки, частично или полностью лишившись своего имущества. События в июне-июле 2021 года получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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