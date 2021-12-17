Суд досрочно прекратил полномочия главы Песчановского сельского поселения по иску губернатора

Суд в Крыму досрочно прекратил полномочия главы села, которую раскритиковал Аксенов Фото: Архив "КП"

Досрочно прекращены полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения Крыма в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Согласно информации официального сайта администрации Песчановского сельского поселения, главой муниципального органа с ноября 2019 года является 60-летняя Ольга Твердова.

В сентябре Сергей Аксенов обратился в Бахчисарайский районный суд РК с административным иском о досрочном прекращении полномочий чиновницы, мотивируя это тем, что глава администрации представила недостоверные сведения о доходах.

- Бахчисарайский районный суд Республики Крым административный иск главы Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича удовлетворил и досрочно прекратил полномочия председателя Песчановского сельского совета - главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района РК в связи с утратой доверия ввиду неисполнения обязанностей, которые установлены ФЗ «О противодействии коррупции», - говорится в сообщении.

Напомним, летом этого года глава администрации Песчановского сельского поселения разрешила работать ночью кафе на побережье во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал подать чиновнице в отставку.

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