В Симферополе объявлено штормовое: ожидается сильный дождь со снегом

К вечеру в городе ожидается снег Фото: Елизавета КВАЧКОВА

К концу пятницы в Симферополе ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Напомним, штормовое предупреждение на 17-18 декабря действует на территории всего Крымского полуострова. Сильные дожди со снегом ожидают не только симферпольцев.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 17 декабря в Симферополе ожидаются очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, - уточнили в ведомстве.

Жителям крымской столицы рекомендуют оставаться дома, отложив дальние поездки до улучшения погодных условий. Также следует помнить о мерах предосторожности, которые позволят избежать чрезвычайных ситуаций: не находиться под слабо укрепленными конструкциями, деревьями, линиями электропередач, а также не парковать под ними свой транспорт.

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