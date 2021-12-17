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Общество17 декабря 2021 12:59

В Симферополе объявлено штормовое: ожидается сильный дождь со снегом

Стоит оставаться дома, отложив поездки до улучшения погоды
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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К вечеру в городе ожидается снег

К вечеру в городе ожидается снег

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

К концу пятницы в Симферополе ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Напомним, штормовое предупреждение на 17-18 декабря действует на территории всего Крымского полуострова. Сильные дожди со снегом ожидают не только симферпольцев.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 17 декабря в Симферополе ожидаются очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, - уточнили в ведомстве.

Жителям крымской столицы рекомендуют оставаться дома, отложив дальние поездки до улучшения погодных условий. Также следует помнить о мерах предосторожности, которые позволят избежать чрезвычайных ситуаций: не находиться под слабо укрепленными конструкциями, деревьями, линиями электропередач, а также не парковать под ними свой транспорт.

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