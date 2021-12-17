В Симферополе друг курьера проломил череп пьяному заказчику

В Симферополе парень проломил череп заказчику, заступившись за друга-курьера Фото: "КП" Архив

В Симферополе знакомый доставщика еды проломил череп пьяному заказчику в ходе конфликта, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Информацию об инциденте правоохранители получили от медиков, которые оказали первую помощь пострадавшему. У 29-летнего парня диагностировали тяжелые травмы головы, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Выяснилось, что у пострадавшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с доставщиком еды. Свидетелем инцидента стал 19-летний знакомый курьера, который с кулаками набросился на заказчика.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - говорится в сообщении.

Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины. Инцидент произошел у входа в кафе на одной из крымских АЗС.

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