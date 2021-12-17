«Крымская газета» запустила добрую новогоднюю акцию «Подари радость»

Каждый может подарить волшебный момент другому к Новому году Фото: Архив "КП"

Волшебство зимних торжеств становится ближе с каждым днем. «Крымская газета» запускает самую добрую акцию «Подари радость» в преддверии самого ожидаемого зимнего праздника - Нового года.

Сотрудники издания призывают протянуть руку тем, кто в ней нуждается. Сейчас - пора волшебных моментов. Каждый может сделать подарок к празднику тому человеку, который ему небезразличен. Это может быть ребенок из многодетной семьи, который хочет научиться играть на фортепиано, но денег на покупку дорогостоящего инструмента не хватает. Или родитель-одиночка, у которого нет возможности осуществить мечту своего чада и положить ему под елку желанную игрушку. Или даже ветеран войны, который остался без новогодней елки.

Возможно, именно ваше письмо поможет сделать кого-то в Крыму счастливее. Пишите по адресу: 295015, город Симферополь, улица Козлова, 45А, ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета». Электронная почта: chitatel@gazetacrimea.ru или звоните по телефону: +7 (978) 207-90-81.

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