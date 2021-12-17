Общественный совет Керчи готовит ходатайство о восстановлении часовни на горе Митридат

Часовня Стемпковского на горе Митридат в Керчи, 1890 год. Фото: Википедия

Общественный совет Керчи готовит ходатайство о восстановлении часовни Ивана Стемпковского на горе Митридат. Останки керченского градоначальника начала XIX века были найдены во время реконструкции Митридатских лестниц. По словам керченского историка и краеведа Константина Ходаковского, письмо, адресованное новому руководству Министерства культуры республики будет направлено в ближайшее время, обычно это занимает около недели.

- От общественного совета в Министерство культуры Крыма обращение будет впервые. Примерно год назад было обращение от Русской общины Керчи. Была реакция положительная — Новосельская объявила через СМИ, что часовня будет восстановлена, - рассказал КП Ходаковский.

Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что решение о восстановлении часовни за счет бюджетных средств может быт принято правительством в случае, если ее фундамент будет признан объектом культурного наследия федерального наследия, рассказал историк.

Склеп с останками Ивана Стемпковского, который был градоначальником Керчи в 1828—1832 годах, обнаружили в октябре прошлого года. Экспертиза ДНК подтвердила принадлежность останков Стемпковскому. Однако они так и не были преданы земле и уже год находятся на временном хранении в Керченском историко-культурном музее-заповедники. Музейщики рассчитывают, что часовня на горе Митридат будет восстановлена и останки Стемковского будут там захоронены, согласно его завещанию.

Часовня-памятник на горе Митридат была возведена в XIX веке по инициативе князя Херхеулидзе, сменившего на посту умершего от чахотки Стемпковского. В течение ста лет часовня была одним из символов Керчи. Она была разрушена в 1944 году, уже после освобождения города.

Иван Стемпковский - выдающийся археолог, один из первых исследователей Боспорского царства и первооткрыватель Пантикапея.

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