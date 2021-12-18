Погода на 18 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: ожидается мокрый снег, воздух прогреется до плюс 5 градусов

В Севастополе воздух прогреется до +5°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 декабря на Крымском полуострове, как и накануне, хозяйничает зона холодного фронтального раздела, поэтому ожидается снег, в том числе и мокрый.

- В Симферополе облачно. Временами снег, мокрый снег. Местами гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Днем столбик термометра покажет +3…+5°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +2…+5°. Штиль. Облачно.

В Евпатории +3…+4°, северный ветер 4-9 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Керчи +4…+5°, северный ветер 7-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +2…+4°, северный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +3…+4°, северо-западный ветер 3-9 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Джанкое 0…+4°, скорость северо-западного ветра 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+13°.

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