Что произошло за ночь 18 декабря: в Крыму запретили массовые новогодние гуляния

На Новый год действует ряд ограничений из-за пандемии коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 18 декабря 2021 года. В Крыму запретили массовые гуляния возле новогодних елок. Поправки к указу «о режиме повышенной готовности» внес глава республики.

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В Белогорске назначили нового главу администрации города. Кресло заняла Валентина Варава, которая до этого возглавляла администрацию Чернопольского сельского поселения.

В Феодосии пьяная женщина устроила погром в продуктовом магазине. 42-летнюю крымчанку задержали сотрудники крымского управления Росгвардии с пневматическим пистолетом.

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