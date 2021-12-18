Почти 700 пьяных за рулем насчитали в Крыму за месячник безопасности

Месячник проходил с 15 ноября по 15 декабря Фото: Архив "КП"

В ходе месячника безопасности дорожного движения, который республиканская ГИБДД проводила с середины ноября, за рулем автомобилей насчитали 695 нетрезвых водителей. Причем 109 из них в состоянии алкогольного опьянения уже не впервые попадались инспекторам.

- Составлено 1984 административных материала за нарушение Правил дорожного движения в отношении пешеходов, а также 723 материала в отношении водителей за не предоставление преимущества в движении пешеходам, - отметили в пресс-службе управления Госинспекции.

Еще 261 нарушение допустили водители автобусов и 208 - водители грузовиков.

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