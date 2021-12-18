Четыре фиктивных пристанища для мигрантов выявили в Симферополе за неделю

Дефицит рабочей силы на стройках Крыма компенсируют мигрантами Фото: Архив "КП"

Четыре фиктивных места пребывания иностранных граждан за неделю выявили в Симферополе. Участковые проверили адреса, по которым мигранты официально остановились в крымской столице.

- Полицейские установили, что четверо местных жителей незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 11 иностранных граждан из Узбекистана, Азербайджана и Грузии, заведомо зная, что проживать по этим адресам они не будут, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Осмотр домовладений и опрос соседей показал, что иностранцы по адресам не проживают. Хозяевам осталось признаться в фиктивной регистрации постояльцев. Один из них рассказал, что получил по 1 тысяче рублей за каждого мигранта.

На нарушителей возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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