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Происшествия18 декабря 2021 12:56

Синоптики обещают снежную и морозную неделю в Крыму

Ночью температура будет опускаться до 15 градусов мороза
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Неделя будет снежной и морозной

Неделя будет снежной и морозной

Фото: Архив "КП"

В Крыму на предстоящей неделе синоптики прогнозируют снег и морозы. Самой холодной выдастся среда, когда ночью температура будет опускаться до -15ºс.

По данным Крымского гидрометцентра, в ночь на понедельник ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, что принесет на полуостров значительное похолодание. Днем в понедельник воздух еще прогреется до 4 градусов, а уже со вторника дневные и ночные показатели будут ниже ноля. Снег, гололед и гололедицу будут сопровождать порывы ветра до 15-20 м/с, что усилит дискомфорт от минусовой температуры. В среду дневные показатели составят 3-8 мороза днем и 10-15 ночью.

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