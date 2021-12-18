Синоптики обещают снежную и морозную неделю в Крыму

Неделя будет снежной и морозной Фото: Архив "КП"

В Крыму на предстоящей неделе синоптики прогнозируют снег и морозы. Самой холодной выдастся среда, когда ночью температура будет опускаться до -15ºс.

По данным Крымского гидрометцентра, в ночь на понедельник ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, что принесет на полуостров значительное похолодание. Днем в понедельник воздух еще прогреется до 4 градусов, а уже со вторника дневные и ночные показатели будут ниже ноля. Снег, гололед и гололедицу будут сопровождать порывы ветра до 15-20 м/с, что усилит дискомфорт от минусовой температуры. В среду дневные показатели составят 3-8 мороза днем и 10-15 ночью.

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