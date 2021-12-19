Погода на 19 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Крыму сырая зимняя пора. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 9-14 м/с., тепло до +7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+8°, западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +1…+7°, западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +1…+5°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии 0…+6°, северо-западный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +1…+6°, юго-западный ветер 3-12 м/с. Пасмурно, небольшой замерзающий дождь.

В Джанкое -3…+4°, скорость юго-западного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность. дождь.

Вода в Черном море +10…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50