Что произошло за ночь 19 декабря: синоптики обещают резкое похолодание в ближайшие дни

Водопад Учан-Су в сильные морозы замерзает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 19 декабря 2021 года. Синоптики предупреждают, что в середине недели возможны ночные морозы, столбик термометра опуститься до -15º. Холод на Крымский полуостров принесет северо-западный ветер.

В Крыму идет на снижение заболевание коронавирусной инфекцией, за сутки фиксируется меньше двух сотен новых случаев.

В Крыму экипажи танковых подразделений начали подготовку к участию в «Танковом биатлоне». Лучшие из лучших представят региональный армейский корпус на окружных соревнованиях.

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