В Симферополе и Севастополе 20 декабря отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Кимовский, 1-9

ул. Ким 35

ул. Буденного 38-42 (чет), 45-49 (нечет)

пер. Гранитный 10

ул. Щорса 37-63 (нечет)

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. С.Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

мкрн «Николаевский»:

ул. Рериха 20, ул. Жидкова 70/1-72 (чет), 55,

ул. Коммунальная 20-22 (чет), 1-29А (нечет),

ул. Полигонная 50-68 (чет), 49-79 (нечет),

ул. Раатлыкъ 2-10 (чет), 1-7 (нечет),

ул. Талдалы, 1-17, ул. Вернадского, 1-11,

ул. Шефталилик 6-14 (чет), 21-29 (нечет),

пер. Шефталилик, 1-15, ул. Уркуста 19,

ул. Беспалова ГП-50,

мкрн «Каменка»: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент»,

СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99

с 9.00 до 12.00

ул. Острякова 149А

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Коломийца 13,17

ул. Лоцманская 1-11(нечет), 2-4(чет)

ул. Маршала Геловани 9 (теплопункт)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50