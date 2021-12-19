В Симферополе и Севастополе 20 декабря отключат электричество

Свет отключат на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останутся без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)
пер. Кимовский, 1-9
ул. Ким 35
ул. Буденного 38-42 (чет), 45-49 (нечет)
пер. Гранитный 10
ул. Щорса 37-63 (нечет)
ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)
ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)
ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)
ул. С.Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)
мкрн «Николаевский»:
ул. Рериха 20, ул. Жидкова 70/1-72 (чет), 55,
ул. Коммунальная 20-22 (чет), 1-29А (нечет),
ул. Полигонная 50-68 (чет), 49-79 (нечет),
ул. Раатлыкъ 2-10 (чет), 1-7 (нечет),
ул. Талдалы, 1-17, ул. Вернадского, 1-11,
ул. Шефталилик 6-14 (чет), 21-29 (нечет),
пер. Шефталилик, 1-15, ул. Уркуста 19,
ул. Беспалова ГП-50,
мкрн «Каменка»: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент»,
СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99
с 9.00 до 12.00
ул. Острякова 149А
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Коломийца 13,17
ул. Лоцманская 1-11(нечет), 2-4(чет)
ул. Маршала Геловани 9 (теплопункт)
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