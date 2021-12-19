Около двух десятков улиц остались без воды 19 декабря

Без воды до вечера остались жители нескольких десятков улиц Фото: "КП" Архив

В Симферополе по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 17.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Дм. Ульянова, улица Крымских Партизан, улица Опытная, улица Береговая, переулок Спартака, улица Крымской Правды, переулок Оранжерейный, переулок Байкальский, переулок Весенний, улица Альминская, переулок Зеркальный, улица Севастопольская, 41-45, а также прилегающие улицы и переулки, улица Поповкина, улица Батурина, улица Зенитная, улица Гражданская (частично), улица Трубаченко, улица Парковая, переулок Охотничий, улица Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки. Возможно отклонения от графика подачи воды в микрорайоне Город Мира.

Ранее сообщалось, что в Крыму запретили массовые гуляния возле новогодних елок. Поправки к указу «о режиме повышенной готовности» внес глава республики.

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