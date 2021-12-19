Власти намерены запретить работать водителям с судимостью

Судимые за тяжкие преступления не смогут работать водителями Фото: Архив "КП"

Представшие перед судом за тяжкие преступление лица лишатся права в будущем работать водителями такси и общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя со ссылкой на законопроект, рассмотренный Госдумой в декабре.

- Работать в общественном транспорте или в качестве индивидуального предпринимателя в такси и пассажирских перевозках не смогут люди с неснятой и непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, преступление против общественной безопасности, основ конституционного строя и некоторые другие тяжкие и особо тяжкие составы, - уточнили в пресс-службе.

Пока соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении. Запрет будет распространяться и на осужденных в странах ЕАЭС. Для иных иностранных граждан такой запрет не предусмотрен, так как наличие судимости уже дает основание для отказа в разрешении на временное проживание или виде на жительство.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о COVID-сертификатах в общественных местах. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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