В Крыму к колонии приговорены двое мужчин за производство мефедрона

Преступники получили 15 и 17 лет в колонии за производство наркотиков Фото: Архив "КП"

Суд приговорил двух жителей Алтайского края к 17 лет и 15 годам лишения свободы за производство запрещенных веществ на территории частного домовладения в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Их поймали летом этого года. Стражи порядка обнаружили дома у преступников более 6 килограммов мефедрона.

- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Теперь оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что подельница экс-замдиректора ФСИН получила условный срок за мошенничество при строительстве СИЗО в Крыму. Также суд обязал ее выплатить крупный штраф.

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