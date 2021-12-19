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Общество19 декабря 2021 10:14

В Крыму объявлено штормовое на 20 декабря: ожидаются дожди со снегом

По возможности следует отложить дальние поездки
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Дождь со снегом в крымских городах ожидается 20 декабря

Дождь со снегом в крымских городах ожидается 20 декабря

Фото: Архив "КП"

В Крыму на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение: местами ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Об этом сообщили в МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 декабря в Крыму ожидаются дожди, преходящие в снег, местами сильные осадки, отложения мокрого снега, в горах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

На время ухудшения погодных условий не исключена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Крымчанам не следует пренебрегать мерами предосторожности, а по возможности оставаться дома, отложив дальне поездки до улучшения погоды.

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