В Севастополе водитель легковушки на скорости влетел в глубокую яму

Водитель в результате аварии получил травмы. Фото: "Википедия"

Ночью 19 декабря на дороге в Севастополе водитель угодил в яму, снеся предупреждающие ограждения на полной скорости. Инцидент произошел около двух часов ночи в районе дома 36-а по проспекту Генерала Острякова.

- Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не правильно выбрал безопасную скорость движения, не учел техническое состояние транспортного средства и дорожное покрытие и совершил наезд на препятствие на участке проведения дорожных работ. После наезда произошло падение автомобиля в разрытие, - цитирует «Крым 24» руководителя пресс-службы УМВД РФ по Севастополю Жанну Марголину.

Пострадавший 49-летний водитель был трезв. После аварии его доставили в больницу с травмами.

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