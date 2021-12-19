В Симферополе 20 декабря на сутки без воды останутся несколько улиц

Воды не будет ввиду запланированных ремонтных работ Фото: Архив "КП"

В Симферополе на 20 декабря запланировано отключение воды по некоторым адресам ввиду ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе с 09.00 часов 20 декабря до 09.00 часов 21 декабря будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Ген. Васильева (частично), улица Авиационная, улица Калинина, улица Лексина, улица Дзюбанова, улица Гоголя, улица А. Невского, улица Желябова, улица Металлистов, улица Элеваторная, улица Чернышевского, а также прилегающие улицы и переулки.

Возможно также будет понижено давление по адресам : улица Толстого, улица Киевская (частично), микрорайон «Москольцо» (улица Никанорова, улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Киевская (частично), улица Л.Чайкиной, улица Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, село Совхозное (частично), село Укромное (частично), село Мирное.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое на 20 декабря: ожидаются дожди со снегом. По возможности следует отложить дальние поездки.

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