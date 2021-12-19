Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 14:46

В Симферополе 20 декабря на сутки без воды останутся несколько улиц

Стоит заранее запастись питьевым ресурсом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Воды не будет ввиду запланированных ремонтных работ

Воды не будет ввиду запланированных ремонтных работ

Фото: Архив "КП"

В Симферополе на 20 декабря запланировано отключение воды по некоторым адресам ввиду ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе с 09.00 часов 20 декабря до 09.00 часов 21 декабря будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Ген. Васильева (частично), улица Авиационная, улица Калинина, улица Лексина, улица Дзюбанова, улица Гоголя, улица А. Невского, улица Желябова, улица Металлистов, улица Элеваторная, улица Чернышевского, а также прилегающие улицы и переулки.

Возможно также будет понижено давление по адресам : улица Толстого, улица Киевская (частично), микрорайон «Москольцо» (улица Никанорова, улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Киевская (частично), улица Л.Чайкиной, улица Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, село Совхозное (частично), село Укромное (частично), село Мирное.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое на 20 декабря: ожидаются дожди со снегом. По возможности следует отложить дальние поездки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50