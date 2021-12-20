Погода на 20 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди, воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Севастополе облачно и дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 декабря на Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение: местами ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Везде и всюду хозяйничает норд-вест, то есть северо-западный ветер.

- В Симферополе облачно. Дождь, переходящий в снег, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем северо-западный разгонится до 15 м/с., столбик термометра поднимется не выше +7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +4…+7°, западный ветер 5-20 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +3…+7°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +4…+6°, северо-западный ветер 5-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +3…+7°, северо-западный ветер 2-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +3…+6°, северо-западный ветер 5-12 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое 0…+6°, скорость северо-западного ветра 3-8 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +10…+12°.

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