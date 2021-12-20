Что произошло за ночь 20 декабря: в Большой Алуште начали строить очистные сооружения

КОС в Алуште запланированы на 30 тысяч кубометров. Фото: администрация Алушты

Что произошло за ночь 20 декабря 2021 года. В Большой Алуште начали строить новые очистные сооружения, которые планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

КП-Крым, к дню рождения Леонида Ильича Брежнева, узнала судьбу дома, который для него построили в Симферопольском районе. Оказалось, что теперь в здании живут работники железной дороги.

Представшие перед судом за тяжкие преступление лица лишатся права в будущем работать водителями такси и общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя со ссылкой на законопроект, рассмотренный Государственной Думой в декабре.

В Севастополе водитель легковушки на скорости влетел в глубокую яму на дороге, где идет ремонт каких-то инженерный коммуникаций. Автолюбителя госпитализировали в больницу с травмами.

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