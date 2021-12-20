На 80 мусорных площадках Симферополя поставят видеокамеры

Под прицелом будут находиться самые проблемные точки Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

В 2022 году на 80 мусорных площадках в Симферополе установят видеокамеры. Работы планируют выполнить к концу февраля. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы в эфире телеканала «Крым 24».

По словам Демидова, всего в городе расположено 564 мусорные площадки. Наиболее проблемными из них считаются 79 объектов: на них часто скапливаются отходы и образуются свалки.

- Надо изменить систему сбора, добавить маршруты, транспорта. Мы организуем систему контроля за несанкционированным вывозом, прежде всего, строительного мусора, - сообщил мэр в эфире телеканала.

По данным главы города, сейчас только 18 мест сбора отходов оснащены видеонаблюдением. Камеры помогают фиксировать недобропорядочных граждан, которые устраивают свалки на точках сбора отходов.

До этого в Ялте за каждой мусорной площадкой закрепили ответственное лицо. Так, на каждой контейнерной площадке указано ФИО человека, отвечающего за порядок на точке для сбора отходов и его контактный телефон.

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