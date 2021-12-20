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Общество20 декабря 2021 5:12

Пробки 7 баллов: обстановка на дорогах Симферополя утром 20 декабря

Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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«Яндекс Карты» указывают на семибалльные бальные пробки на дорогах

«Яндекс Карты» указывают на семибалльные бальные пробки на дорогах

Для автомобилистов Симферополя утром понедельника начинается не с кофе: «Яндекс Карты» указывают на семибалльные пробки на дорогах.

Сильнее всего затруднено движения на улицах: Пролетарская, Ленина, Шмидта, Павленко, Киевская (р-н ДКП и больницы им. Семашко), Проспект Победы, Русская, Севастопольская, Москалёва.

Также сложно проехать по адресам: улица Балаклавская, переулок Русский, улица Луговая (поселок Мирное), Московское шоссе (в районе кафе «Рыбацкая деревня»), улица Куйбышева, улица Глинки, улица Ялтинская (в районе автомобильной заправки Atan). Автомобили стоят в пробках на Советском, Куйбышевском и Бородинском кольце.

Рекомендуем водителям транспортных средств заранее планировать маршруты для объезда особо проблемных участков Симферополя.

Напомним, что 20 и 21 декабря часть Симферополя останется без воды из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения.

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