В Симферополе появился новый аварийно-опасный перекресток

Местные жители переживают за свою безопастность Фото: "КП" Архив

В Симферополе появился новый аварийный перекресток – за последние полгода на пересечении улиц Трубаченко и Зенитной произошло 40 дорожно-транспортных происшествий. Такие подсчеты провели местные жители, передают «Вести Крым».

- Примерно по 2-3 раза в день аварии. В неделю 3-4 аварии. Мы уже устали оказывать помощь. У нас тут и беременные были которых забирала скорая, разбитые головы, - жалуется местная жительница Ольга Ботенко.

Горожане рассказывают, что массовые столкновения автомобилей стали происходить после того, как улицу отремонтировали, положили асфальт. Несмотря на то, что аварии были без жертв, люди переживают за свою безопасность и не знают, когда ждать следующего ДТП. По этой причине местные жители просят власти установить на перекрестке лежачих полицейских или другие искусственные неровности.

Но, как сообщают местные власти, установить лежачих полицейских они смогут в том случае, если улицу передадут на баланс города. Пока эта дорога находится под контролем «Службы автомобильных дорог».

При этом в ГИБДД Крыма нарушений дорожной обстановки на пересечении улиц Зенитной и Трубаченко не нашли. Но водителям порекомендовали снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах.

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