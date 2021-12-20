С 20 декабря посещать налоговые инспекции Крыма можно без предварительной записи

Контроль за соблюдением масочного режима не уменьшится Фото: Анна КИРИЕНКО

С 20 декабря отменяется обязательная предварительная запись для посещения налоговых инспекций Республики Крым. В пресс-службе УФНС по РК объяснили, что это связано с изменениями, которые внесены в указ главы республики.

Несмотря на это, в налоговых продолжается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований главного санитарного врача Крыма. Помещения будут обрабатываться, и проветриваться по графику. Не уменьшится контроль и за соблюдением масочного режима, как для посетителей, так и для сотрудников. Также будут следить и за социальной дистанцией.

- После новогодних праздничных дней крымские налоговые инспекции продолжат работу в штатном режиме с 10 января 2022 года, - дополнили в пресс-службе УФНС РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму отменят новогодние гуляния из-за пандемии коронавируса. Ограничения также касаются детских утренников: на них нельзя присутствовать родителям, а мероприятия должны проходить в каждой группе отдельно.

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