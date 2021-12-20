Главная елка Симферополя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В день Святого Николая, 19 декабря, в Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю елку города. Главный символ нового года установили на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса.

Вместе с новогодней красавицей в городе засветились новогодние украшения и начала работать почта Деда Мороза. Там же открылась новогодняя и рождественская ярмарка, на котрой можно приобрести игрушки, сладости, новогодние украшения и различные сувениры.

Также в храме Трех Святителей состоялась благотворительная акция, на которой детям организации «Добромир» передали мягкие игрушки. По словам представителей администрации Симферополя, акция стала доброй традицией и проходит уже не первый год.

В этом году вопреки традициям главная новогодняя елка Симферополя установлена не на площади Ленина. Там все ещё продолжаются ремонтные работы, которые глава администрации крымской столицы пообещал завершить к концу 2021 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Крыму запретили новогодние гуляния. Ограничения коснулись и новогодних утренников в школах и детских садах - мероприятия проводить можно, но родителям присутствовать на них запрещено.

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