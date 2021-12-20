На Новый год из 9 российских городов запустят дополнительные авиарейсы в Крым

Рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний

На новогодние праздники из девяти российских городов запустят прямые авиарейсы в Крым. Больше всего рейсов отправится из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи и Ростова-на-Дону, уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Также увеличат количество рейсов из Краснодара, Новосибирска, Уфы, Новосибирска, Мурманска и Череповца.

- Всего полеты в аэропорт Симферополь на новогодние праздники будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям, - дополнили в пресс-службе воздушной гавани крымской столицы.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что в 2020 году во время новогодних праздников самолеты летали по 11 направлениям.

Напомним, в Симферополе 19 декабря торжественно открыли главную елку крымской столицы. Вопреки традициям, главным символ Нового года установили на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.

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