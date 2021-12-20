На заснеженной дороге на Ай-Петри перевернулся автомобиль

На заснеженной дороге перевернулся автомобиль. Фото: скриншот из видео

Во время ухудшения погодных условий на крымских дорогах возрастает численность ДТП. Так, в минувшие выходные на Ай-Петри водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, и автомобиль перевернулся.

Как пишет КИА, в этот раз обошлось без жертв, если не считать автомобиль, на ремонт которого владельцам придется выложить немалую сумму. Чтобы поставить машину на колеса, на помощь пришли около десятка человек.

- Помогли девочкам перевернуть машину... Все живы и здоровы, кроме машины. Будьте осторожны на горных дорогах, сейчас очень скользко и уж точно не стоит ехать в горы на летней резине, - призывает автор видео.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Феодосии решил прокатить друзей и попал в аварию. Подросток не справился с управлением.

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