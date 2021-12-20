В Симферополе задержали бродягу, который воровал у местных жителей

В Симферополе сотрудниками полиции задержан мужчина за совершения разбоя и грабежа на территории города Фото: "КП" Архив

В Симферополе правоохранители задержали бродягу, который совершал разбойные нападения на жителей города, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

У одного из пострадавших мужчина, угрожая ножом, отобрал 1800 рублей. Еще одно нападение он совершил вечером в сквере, выхватив из рук 47-летней женщины телефон, после чего скрылся.

Ранее 33-летнего задержанного уже судили за воровство. Правоохранителям он рассказал, что нож успел выкинуть, правда куда именно не вспомнил, так как был пьян. При обыске у него нашли украденный телефон, который вернулся к законной владелице. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что судимые за наркоторговлю преступники попались на краже ноутбука. Им грозит до шести лет тюрьмы.

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