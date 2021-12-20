Крым получит 712 миллионов рублей на ремонт дорог в 2022-2023 годах

В ближайшие два года регионы России получат 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности Фото: Архив "КП"

Правительство РФ в ближайшие два года направит в регионы 100 миллиардов рублей на финансирование дорожной деятельности. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, республика получит на эти цели 712,7 миллиона рублей.

Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, средства на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения будут распределены по 84 субъектам РФ.

- Будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок, – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.

Ранее сообщалось, что на второй этап ремонт дорог в Евпатории израсходуют 200 миллионов рублей. Работы намерены завершить до 30 декабря.

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