Минстрой РК: канализационный коллектор в Симферополе готов на 40%

работы начались в 2020 году. Фото: пресс-служба Минстроя РК

Готовность канализационного коллектора, который строят в Симферополе, составляет 40%. Такие данные корреспонденту «КП-Крым» озвучили в пресс-службе Минстроя Крыма.

Строительство канализационного коллектора подразумевает возведение специальных шахт и камер, которые напоминают колодцы. Согласно проекту, для симферопольского коллектора нужно построить 36 шахт и 16 камер.

- Из 36 шахт у нас завершено строительство 6, еще 24 находятся в работе. На четверых сейчас проходит завершающий этап – благоустройство. Из 16 камер готово 4, - рассказали в пресс-службе крымского Минстроя.

Для строительства коллектора выделено 11 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба Минстроя РК

Работы по строительству канализационного коллектора, которые начались в 2020 году, должны завершиться через два года. На строительство объекта выделено 11 миллиардов рублей.

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