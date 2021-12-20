На строительство водовода в микрорайоне Симферополя выделено 4 миллиона рублей

На водоснабжение микрорайона Красная горка в Симферополе выделено 4 миллиона рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

На водоснабжение симферопольского микрорайона Красная горка власти выделили 4 миллиона рублей. Согласно распоряжению главы Республики Крым, опубликованному на сайте правительства РК, строительные работы должны быть завершены до конца текущего года.

- Определить ООО «ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт объекта незавершенного строительства «Водоснабжение северо-восточной части города Симферополя (микрорайон «Красная горка»), - говорится в документе.

Работы будут выполняться по нескольким направлениям: строительно-монтажные работы, монтаж оборудования на территории насосной станции и прокладка магистральных сетей водовода.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Симферополя построят дом культуры по просьбе местных жителей. Также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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