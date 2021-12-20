В Крыму впервые испытали новый ударный беспилотник «Орион»

Новый ударный беспилотник «Орион» испытали в Крыму. Фото: Минобороны РФ

На крымском полигоне впервые прошли испытания нового ударного беспилотника «Орион», который может успешно противостоять современным БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Аппарат был разработан компаний «Кронштадт» по заказу главного оборонного ведомства Российской Федерации. Его можно применять для поражения не только неподвижных целей на земле, но и тех, что маневрируют в воздухе.

Новый беспилотник оснащен чувствительным тепловизором. Уточняется, что он был разработан с учетом боевых действий в Сирии, в которых принимали участие ВКС РФ. Во время учебных испытаний беспилотник безошибочно поразил наземные мишени и беспилотники вертолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Крыму ОМОН «Беркут» получил новый стояночный комплекс для техники. Подразделения Росгвардии обеспечиваются всем необходимым для несения службы.

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